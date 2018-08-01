تدعيم المحيطات الفلاحية بــ أزيد من 12 كلم من شبكة الكهرباء بإليزي  

تم إنجاز أزيد من12 كلم من شبكة الكهرباء الفلاحية عبر عديد المحيطات الفلاحية بولاية إيليزي وذلك في إطار البرامج الرامية.

لدفع عجلة الإستثمار الفلاحي بهذه الولاية بأقصى الجنوب الشرقي للوطن بحسب مصالح شركة توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز.

تندرج هذه العملية التي أنجزت مؤخرا ورصد لها غلافا ماليا بقيمة 33 مليون دج في إطار البرنامج الوطني الخاص لبرط المحيطات الفلاحية.

بالشبكة الكهربائية حيث مست العملية مجموعة من المحيطات الفلاحية المنتشرة بإقليم الولاية على غرار محيطات

الطبطاب و بلبشير و سيدي بوصلاح.

بكل من إليزي و” تينالكوم وتبكات “بالولاية المنتدبة لجانت.

وستمكن عملية إيصال الكهرباء إلى المحيطات الفلاحية من تطوير الحركية الإستثمارية في هذا القطاع الحيوي مع إنجاز عديد أشغال التهيئة الأخرى.

على غرار الآبار الرعوية التي تحتاج إلى طاقة الكهرباء مما سيساهم في ترقية النشاط الفلاحي بالمنطقة.

وتعكف شركة توزيع الكهرباء والغاز بولاية إيليزي بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية على إنجاز عديد المشاريع في مجال إيصال الكهرباء.

إلى المحيطات الفلاحية ي حيث تجرى حاليا الأشغال وبوتيرة متسارعة عبر هذه الفضاءات الفلاحية والتي سيستلم منها جزء قريبا جدا.

والتي من شأنها تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الشركة والمساهمة في ترقية وتطوير الإستثمار الفلاحي بولاية إيليزي.