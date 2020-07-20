تدعيم المصالح الاستشفائية لولاية البليدة بأطباء من الكناس

أخبار الجزائر
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تدعيم المصالح الاستشفائية لولاية البليدة بأطباء من الكناس
بقلم نسرين محفوف

تم تدعيم المصالح الاستشفائية المخصصة للتكفل بفيروس كوفيد 19 على مستوى كل مستشفيات فرانز فانون وابراهيم تريشين(الفابور سابقا)، بوفاريك، مفتاح، العفرون بفرق من أطباء تابعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء.

في هذا الاطار قام والي الولاية كمال نويصر رفقة مدير الصحة والسكان بالولاية، بزيارة مصلحة علم الاوبئة والطب الوقائي بمستشفى الجامعي فرانز فانون بالبليدة، لطمأنت الاطباء بتدعيم المصالح المخصصة للتكفل بفيروس كوفيد 19 بفرق طبية اضافية مع توفير كل الوسائل الضرورية للتكفل الافضل بالمصابين.

كما اثنى على جهودهم ومواصلة العطاء في هذه الظروف، وشجعهم على الصمود في مواجهة هذا الوباء.


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