قال المدير العام لترقية الصحة بوزارة الصحة، جمال فورار، أن وزارة الصحة تعتزم في إطار مشروع رقمنة القطاع على تدعيم الملف الإلكتروني للمرضى ببيانات تخص الصحة العقلية. التي تعد عنصرا أساسيا من عناصر الصحة.

وأشار فورار لدى إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول “جمع البيانات الرقمية في الصحة العقلية”. بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحة العقلية المصادف لـ10 أكتوبر من كل سنة. أنه يتم العمل على تعزيز الملف الإلكتروني للمرضى بمعلومات تخص الصحة العقلية في إطار مشروع الرقمنة العامة الذي شرع في تجسيده خلال الأشهر الماضية عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية.

وأضاف أن وزارة الصحة تعتزم تجسيد مشروع الرقمنة الذي من شأنه تسهيل تبادل المعلومات بين الأطقم الطبية لضمان المتابعة. والتكفل الشامل بالمرضى وكذا تقوية نظام المعلومات والبيانات لاسيما ما يتعلق منها بالصحة العقلية. مشيرا إلى أن المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية يتضمن في محوره السادس جمع معلومات تخص الصحة العقلية ورقمنتها.

من جهته، قال المدير الفرعي لترقية الصحة العقلية بالوزارة، البروفيسور محمد شكالي، أن رقمنة القطاع لا سيما ما تعلق بتوفير ملف إلكتروني للمرضى سيمكن من الحصول على احصائيات دقيقة تخص إعداد المرضى وحالتهم الصحية خاصة ما تعلق بالصحة العقلية.

وفي هذا السياق، أشار البروفيسور شكالي إلى إحصاء الوزارة الوصية ل24 مؤسسة استشفائية مختصة في الصحة العقلية موزعة عبر عدد من ولايات الوطن تتكفل بقرابة مليون شخص. والمرتقب تدعيمها مستقبلا بهياكل صحية جديدة لضمان تقديم خدمات صحية حديثة.

يذكر أن هذا الملتقى الوطني الذي احتضنته المؤسسة الاستشفائية لزراعة الأعضاء والأنسجة بمستشفى “فرانس فانون”. عرف مشاركة أطباء مختصين في الصحة العقلية من مختلف ولايات الوطن. كما تضمن إلقاء عدة مداخلات تطرقت الى مشروع رقمنة بيانات الصحة العقلية.