تدعيم شراكة سوناطراك مع مجموعة سهيل بهوان القابضة

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن مجموعة سهيل بهوان القابضة، ترأسه رئيس مجلس الإدارة، الشيخ سعد سهيل بهوان.

وحسب بيان للوزارة، حضر اللقاء، سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، سيف راشد البداعي، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، إلى جانب إطارات من الوزارة.

واستعرض الطرفان واقع علاقات التعاون والشراكة القائمة بين مجمع سوناطراك ومجموعة سهيل بهوان القابضة. وسبل تعزيزها وتوسيعها، لا سيما في قطاعات المحروقات والبتروكيماويات.

وركز الطرفان، على مشاريع إنتاج الأسمدة، على غرار الأمونيا واليوريا. وبحث آفاق توسيع استثمارات المجموعة في الجزائر، خاصة في مجال صناعة الأسمدة.

كما شكل اللقاء فرصة لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالمحروقات والمناجم.

وتم التطرق إلى الإصلاحات والتسهيلات، وكذا الأطر القانونية والتنظيمية الجديدة التي أقرتها الجزائر. والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي. وتعزيز الشراكات الاستراتيجية ذات المنفعة المتبادلة.

وفي ختام اللقاء، جدد الجانبان التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وسلطنة عمان. لاسيما من خلال تدعيم الشراكة القائمة بين مجمع سوناطراك ومجموعة سهيل بهوان القابضة. بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.