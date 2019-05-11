تدعيم مؤسسات الصحة العمومية في النعامة بـ15 جهاز لتصفية الدم

تدعمت مؤسسات الصحة العمومية، في النعامة، بـ15 جهازا جديدا لتصفية الدم، مع بداية شهر ماي الجاري، بهدف التكفل الجيد بمرضى القصور الكلوي.

وحسبما أفادت به، اليوم السبت، مديرية الصحة والسكان، ستمكن هذه التجهيزات من تدارك العجز المسجل على مستوى بعض مصالح تصفية الدم.

وذلك خصوصا بالمؤسسة العمومية الإستشفائية، الإخوة شنافة، بدائرة مشرية، لأجل تعزيز الطاقة الإستيعابية لهذه المصالح.

من جهة أخرى، ستسمح هذه التجهيزات، برفع المعدل اليومي لإستقبال حالات إجراء التصفية على مستوى المصالح المتخصصة بالولاية.

حيث كانت تقتصر على 32 إلى 33 مريضا، ليقفز المعدل إلى 40 إلى 50 مريضا يوميا.

وأوضحت ذات المديرية، أنه يتم التكفل الجيد بمرضى القصور الكلوي، بفضل الشروط المتوفرة والرعاية الطبية، وتوفر الأدوية.

من جانب آخر، سيتم في القريب تدارك النقص الحاصل في تعداد الطاقم الشبه طبي، خصوصا على مستوى مستشفى “محمد قادري” بالنعامة.