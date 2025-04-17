تدعيم وتهيئة الأرصفة بميناء الجزائر لاستقبال المواشي المستوردة

قام الأمين العام لوزارة النقل بزيارة ميدانية إلى ميناء الجزائر، للوقوف على الترتيبات التنظيمية المخصصة لاستقبال ومعالجة السفن الحاملة للماشية الموجهة لعيد الأضحى.

وكان برفقة الأمين العام إطارات من الوزارة ومدير النقل لولاية الجزائر. والمدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر وممثلين عن مختلف المؤسسات والهيئات المتدخلة. حيث عاين في هذه العملية الرصيف المخصص لسفن مواشي عيد الأضحى. بالإضافة كذلك إلى الرواق المحدد لدخول وخروج الشاحنات لضمان معالجة الأضاحي في أفضل الظروف وفي وقت قياسي. كما عاين الأمين العام مجريات أشغال تدعيم و تهيئة الأرصفة رقم 18, 19, 20 و21 بميناء الجزائر.

وقد اتخذت مؤسسة ميناء الجزائر من جانبها كل الإجراءات التنظيمية لتكون في الموعد مع تكثيف العمل مبكرا مع مختلف المتدخلين في العملية. لضمان إنجازها باحترافية من لحظة وصول الباخرة إلى مغادرتها وتهيئة الوسائل اللوجستية اللازمة.

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