تدعيم ورقلة بـ 8 محولات كهربائية جديدة

إستفادت ولاية ورقلة من 8 محولات كهربائية جديدة ذات التوتر العادي التي دخلت حيز الخدمة نهاية شهر أفريل المنصرم

بهدف تحسين نوعية الخدمة في مجال التموين بهذه الطاقة الحيوية، حسبما أفادت به مديرية توزيع الكهرباء والغاز .

وتضاف تلك المحولات الجديدة إلى 4 منطلقات هوائية جديدة عالية التوتر و42 منطلق هوائي آخر منخفض التوتر،تم إستلامه خلال نفس الفترة

وبإستلام تلك التجهيزات الكهربائية الجديدة يرتفع عدد المحولات الكهربائية

الموزعة عبر إقليم الولاية إلى 4.986 محول على طول شبكة كهربائية إجمالية تقدر بـ 7.482، يضيف المصدر ذاته .