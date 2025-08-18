ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم اجتماعاً خُصّص لعرض عملية تدقيق النتائج الخاصة بالإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني.

وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير أنّ مرحلة التدقيق تهدف إلى التأكد من صحة ودقة المعطيات التي أسفرت عنها عملية إحصاء المنتوج الوطني. بما يضمن موثوقية الأرقام والمعطيات الاقتصادية التي سيتم الاعتماد عليها مستقبلاً.

كما أوضح زيتوني أنّه، وبعد استكمال عملية التحقق من الأرقام والمعطيات. ستنطلق مرحلة تحليل نتائج الإحصاء لتحديد التقديرات الحقيقية لإحتياجات السوق الوطنية. وإبراز مكامن الضعف التي تستوجب تعزيز الاستثمار فيها وتطويرها.

كما شدّد الوزير على أنّ الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني يُعد أداة محورية لترقية الإنتاج المحلي وتوسيع آفاقه. من خلال دعم الرؤية الاستشرافية لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.