تدمير قاذف صاروخي و8 قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى

كشفت و دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين الدفلى، أمس الجمعة، قاذف صاروخي تقليدي الصنع و8 قنابل تقليدية الصنع.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، ضبطت مفارز للجيش وحرس الحدود ببرج باجي مختار، شاحنة ومركبة رباعية الدفع.

كما قامت بحجز 4800 لتر من الوقود و22 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب.

وأحبط حراس السواحل وعناصر الدرك بسكيكدة وشرشال محاولات هجرة غير شرعية لـ 22 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

في حين تم توقيف 23 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان، مستغانم، ورقلة و غرداية.