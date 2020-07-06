تدمير قنبلة تقليدية الصنع بتيزي وزو

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، قنبلة تقليدية الصنع بتيزي وزو.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 13 شخصا، خلال عمليات متفرقة بكل من تندوف وبرج باجي مختار.

وحجزت المفارز، 9 مولدات كهربائية و11 مطرقة ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وأضاف البيان، أن حرس السواحل قاموا بإحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ17 شخصا، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعين تموشنت.

كما تم توقيف 26 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من برج باجي مختار وتلمسان، يضيف البيان.