تدمير قنبلة تقليدية الصنع بسطح ڨنتيس في تبسة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، قنبلة تقليدية الصنع خلال دورية بحث وتمشيط ببلدية سطح ڨنتيس بولاية تبسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام وجانت وتندوف، 52 شخصا.

وضبطت ذات المصالح، 6 مركبات رباعية الدفع و10 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط وأغراض أخرى.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني بورقلة، مهربين كانا على متن مركبة نفعية محملة بـ956 وحدة من مختلف المشروبات.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ15 شخصا، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع شمال رأس الحمراء بعنابة.

فيما تم توقيف 17 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من تمنراست وتلمسان وإن أميناس، يضيف البيان.