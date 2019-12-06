تدمير قنبلة تقليدية وتوقيف عنصر دعم للإرهاب بتلمسان ووهران

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، قنبلة تقليدية الصنع بتلمسان، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة.

فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، 12 كيلوغرام من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى 6 مولدات كهربائية ومطرقتي ضغط وجهازي كشف عن المعادن، يضيف البيان.

كما ضبط حرس السواحل بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، كيلوغراما و716 غرام من مادة الكوكايين، كانت مخبأة على متن سفينة تجارية أجنبية بميناء بوهران.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 3 أشخاص، بكل من سطيف وباتنة.

وحجزت ذات المصالح، 438 قرص مهلوس و6550 خرطوشة صيد.

في حين أحبطت مفارز أخرى محاولات تهريب 9430 لترا من الوقود، بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.

كما تم توقيف 38 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من تلمسان والبيض، حسب ذات البيان.