تدمير قنبلة تقليدية و15 كيلوغرام من المواد المتفجرة بالجلفة

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ، أمس بالجلفة، قنبلة تقليدية الصنع وخمسة عشر كيلوغرام من المواد المتفجرة.

وقال بيان لوزارة الدفاع الوطني، انه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ايضا، حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالنعامة ، 194 كيلوغرام من الكيف المعالج ، فيما حجز حرس الحدود خمسون كيلوغراما من نفس المادة بتلمسان.

وحجز عناصر الدرك الوطني وحرس السواحل، خلال عمليتين منفصلتين بجيجل، 67,2كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، أربعة أشخاص وحجزت ثلاثة مولدات كهربائية وأربعة مطارق ضغط وجهازي كشف عن المعادن، بالإضافة إلى مركبة وثلاث دراجات نارية.