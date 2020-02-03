تدمير قنبلتين تقليديتين وضبط 3 طائرات بدون طيار بهذه الولايات

كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، قنبلتين تقليديتي الصنع بكل من تيبازة وسيدي بلعباس.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، تم ضبط 3 طائرات بدون طيار و4 بنادق صيد بكل من تيارت وتلمسان.

فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش، 10 أشخاص، خلال عمليات متفرقة، بكل من عين قزام وبرج باجي مختار.

وضبطت ذات المفارز، 3 مولدات كهربائية ومطرقتي ضغط.

بالإضافة إلى مركبتين رباعيتي الدفع و12 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب.

وفي سياق آخر، أوقف عناصر الدرك الوطني، تاجري مخدرات بغليزان بحوزتهما 8,6 كيلوغرام من الكيف المعالج.

ومن جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ11 شخصا، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعين تموشنت.

فيما تم توقيف 9 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والطارف، يضيف البيان.