تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع ببومرداس وحجز 8 بنادق و15 ماسورة بأدرار

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، قنبلتين تقليديتي الصنع، وذلك على إثر عملية بحث وتمشيط ببومرداس.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، كشفت مفرزة أخرى للجيش، مخبأ للأسلحة والذخيرة، على إثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي بأدرار.

يحتوي هذا المخبأ على بندقية رشاشة من نوع “RPK” و6 بنادق تكرارية، و15 ماسورة لراجمة الصواريخ عيار 123 ملم.

بالإضافة إلى بندقية من نوع “MAS” و1610 طلقة من مختلف العيارات، حسب ذات البيان.

وفي سياق متصل، أوقفت مفارز للجيش، عنصري دعم للجماعات الإرهابية، وضبطت بندقية صيد، بكل من المسيلة وتيسمسيلت.