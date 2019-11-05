تدمير قنبلتين وتوقيف 3 تجار مخدرات وحجز قرابة قنطار “زطلة” بهذه الولايات

كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، قنبلتين تقليديتي الصنع، وذلك إثر عمليتي بحث وتمشيط بكل من المدية وعين الدفلى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، حجزت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة، 85 كلغ من الكيف المعالج، بكل من وهران وجيجل وغرداية.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني 3 تجار مخدرات بحوزتهم 33460 قرص مهلوس، بكل من تبسة وأم البواقي.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 26 شخصا بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار.

وضبطت ذات العناصر، 20 مولد كهربائي و14 مطرقة ضغط، وشاحنتين وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني شخصين وحجزوا 62988 وحدة من الألعاب النارية بكل من تبسة، وبسكرة والوادي.

كما تم ضبط بندقيتين تقليديتي الصنع بباتنة، يضيف البيان.