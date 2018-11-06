تدمير قنبلتين وتوقيف 30 منقبا عن الذهب بالولايات الحدودية

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، بتبسة، من تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وعين قزام، 30 منقبا عن الذهب.

وحجزت 06 أجهزة كشف عن المعادن، و12 مولد كهربائي و34 مطرقة ضغط.

بالإضافة إلى 03 مركبات رباعية الدفع، و04 دراجات نارية.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالجلفة تاجري مخدرات بحوزتهما 56340 قرص مهلوس.

في حين تم توقيف 03 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بالنعامة.