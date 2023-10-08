تدمير مبنى السفير الفلسطيني بالجزائر في غارات صهيونية شمال قطاع غزة

تم مساء اليوم الأحد، تدمير منزل السفير الفلسطيني بالجزائر فايز أبوعيطة في غارات صهيونية شمال قطاع غزة .حسب ما أعلن أعنه التلفزيون الجزائري نقلا عن مصدر خاص.

وحسب مراسل للتلفزيون الجزائري من غزة، فإن الاحتلال الصهيوني يشن في هذه الاناء سلسلة غارات عنيفة ومتواصلة في حي الزيتون والشجاعية والتفاح شرق غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت مساء اليوم الأحد عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل لليوم الثاني على قطاع غزة.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر إستشفائية بغزة، فإن الحصيلة ارتفعت إلى 413 شهيدا بينهم 78 طفلا و41 امرأة .

كما تسبب العدوان الصهيوني أيضا في إصابة 2300 آخرين بجروح مختلفة. يضيف المصدر نفسه.

وفي المقابل بلغ عدد القتلى الصهاينة حوالي 700 قتيل و2156 جريح في العملية المتواصلة “طوفان الأقصى”.