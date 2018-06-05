تدمير مخبأين لإرهابيين وحجز معدّات تفجير بالمديّة

تُواصل قوّات الجيش الوطني الشعبي دحر بقايا الإرهابيين في معاقلهم التقليدية في كامل مناطق ربوع الوطن.

حيث تمكّنت القوّات الخاصة أمس الإثنين من كشف وتدمير مخبأين بمنطقة واد بوفرحات بلدية أولاد عنتر ولاية المدية.

يحويان مواد متفجرة ومعدات تفجير، بالإضافة إلى كمية من الأدوية والمواد الغذائية.

وفي ذات السياق، أوقفت قوات الجيش الوطني الشعبي بعين قزام 04 مهربين وحجز 02 طن من المواد الغذائية و400 لتر من الوقود ومركبتين رباعيتي الدفع.

إضافة إلى 16 مطرقة ضغط و16 مولدا كهربائيا وجهاز كشف عن المعادن وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية

في حين تمكن حراس الحدود بتلمسان من حجز 43,8 كلغ من الكيف المعالج، فيما ضبط حراس السواحل 35,5 كلغ من نفس المادة.