ADS

تدمير مخبأين للإرهابيين و6 قنابل تقليدية الصنع بالجلفة وتبسة

الوطني
  • -
  • 0
تدمير مخبأين للإرهابيين و6 قنابل تقليدية الصنع بالجلفة وتبسة
بقلم النهار أونلاين

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الثلاثاء، من كشف وتدمير مخبأين للإرهابيين وستة قنابل تقليدية الصنع.

وأفاد بيان للجيش الوطني الشعبي أن  العملية تمت إثر عملية بحث وتمشيط متفرقة بكل من ولاية الجلفة وتبسة.
وأضاف نفس البيان، أن حرس الحدود بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني أوقف بولاية تبسة تاجر مخدرات بحوزته 4652 قرص مهلوس.

من جهة أخرى قام حرس السواحل من إحباط محاولتي هجرة غير شرعية لـ 18 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بمستغانم، فيما تم توقيف 23 آخرين من جنسيات مختلفة بتلمسان.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=769032

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com