تدمير مخبأين للإرهابيين و6 قنابل تقليدية الصنع بالجلفة وتبسة

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الثلاثاء، من كشف وتدمير مخبأين للإرهابيين وستة قنابل تقليدية الصنع.

وأفاد بيان للجيش الوطني الشعبي أن العملية تمت إثر عملية بحث وتمشيط متفرقة بكل من ولاية الجلفة وتبسة.

وأضاف نفس البيان، أن حرس الحدود بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني أوقف بولاية تبسة تاجر مخدرات بحوزته 4652 قرص مهلوس.

من جهة أخرى قام حرس السواحل من إحباط محاولتي هجرة غير شرعية لـ 18 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بمستغانم، فيما تم توقيف 23 آخرين من جنسيات مختلفة بتلمسان.