تدمير مخبأين للإرهاب وحجز 8 قناطير “زطلة” في 3 ولايات

دمرت، مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس السبت، مخبأين للإرهاب، في ولاية المدية.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع الدرك الوطني بورقلة، 9 بارونات مخدرات، وحجزت كمية كبيرة من الكيف المعالج.

وتقدر الكمية بـ4 قناطير و76 كيلوغرام، فيما ضبط حرس الحدود ببني ونيف، بشار، كمية أخرى تقدر بـ3 قناطير و50 كيلوغرام.

وأوقفت مفرزة أخرى بعنابة، باروني مخدرات وحجزت 53 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وضبطت مفارز مشتركة للجيش بالتنسيق مع الأمن الوطني،إثر عمليتين منفصلتين بكل من غليزان،والأغواط، 3 تجار مخدرات بحوزتهم 4840 قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من سطيف، وسيدي بلعباس، شخصين وحجزوا 6 بنادق صيد تقليدية الصنع.

وأحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ82 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية بكل من الشلف،مستغانم وعين تموشنت ووهران.