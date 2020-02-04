تدمير مخبأ للإرهابيين وقنبلة تقليدية ببني ميلك في تيبازة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع، قرب بلدية بني ميلك بتيبازة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، وجدت المفارز بالمخبأ، بندقية صيد ومعدات تفجير وأغراض أخرى .

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 10 أشخاص، بكل من عين قزام وبرج باجي مختار.

وضبطت ذات المصالح، مركبتين رباعيتي الدفع ومولدين كهربائيين و5 مطارق ضغط و15 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب.

فيما تم ضبط بندقيتي صيد ومسدس آلي، بكل من المسيلة والشلف وتيزي وزو.

ومن جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني، محاولات هجرة غير شرعية لـ 94 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تيبازة والشلف ووهران وعين تموشنت ومستغانم.

كما تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من تمنراست وتلمسان وعين أمناس وبشار.