تدمير مخبأ للإرهابيين يحتوى على قنبلتين تقليديتي الصنع بسكيكدة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مخبأ للإرهابيين يحتوي على قنبلتين تقليديتي الصنع وأغراض مختلفة، بمنطقة كدية الحبالات، بلدية واد الزهور، بسكيكدة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، أوقفت مفارز أخرى للجيش، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيسمسيلت، وخنشلة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز الجيش، 25 شخصا وحجزت 19 مولد كهربائي، و14 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار.

بالإضافة إلى حجز 14 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب، ومركبة رباعية الدفع.

كما أحبط حرس السواحل، محاولات هجرة غير شرعية لـ79 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بكل من الشلف ووهران ومستغانم.

وتم توقيف 21 مهاجر غير شرعي، من جنسيات مختلفة، بكل من عين أميناس وتيارت وغرداية.