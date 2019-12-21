تدمير مخبأ للإرهابيين يحتوي مواد غذائية وأغراض أخرى بسكيكدة

كشفت ودمرت مفرزة مشتركة للجيش، أمس الجمعة، بواد أونين بمنطقة بولخراشف، ولاية سكيكدة، مخبأ للإرهابيين، يحتوي مواد غذائية وأغراض أخرى.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، 28 شخصا.

وضبطت 4 مركبات رباعية الدفع،40 مولدا كهربائيا،18 مطرقة ضغط، 13 كغ و680 غ من الديناميت ومعدات تفجير، و1,75 طن فرينة.

في حين تمكن عناصر الدرك ببسكرة وحاسي مسعود، من توقيف 3 أشخاص، وحجز 2436 قارورة مشروبات، و55 قرصا مهلوسا.

وأوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بعين تيموشنت وغرداية وسوق أهراس.