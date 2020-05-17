تدمير مخبأ للإرهابيين يحتوي 5 قناطير مواد غذائية بعين الدفلى

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على 5 قناطير و73 كيلوغرام من المواد الغذائية، ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تم العثور بذات المخبأ بالإضافة إلى كمية من الأدوية والألبسة والأفرشة وأغراض مختلفة، وذلك خلال عملية البحث والتمشيط المتواصلة قرب بلدية زدين، ولاية عين الدفلى.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، 6 أشخاص وحجزت 900 غرام من مادة الديناميت و19 متر من الفتيل الصاعق و33 مفجر، معدات مختلفة للتنقيب عن الذهب.

فيما أوقفت مفرزة للجيش، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، بوهران، تاجري مخدرات، وحجزت 108 كيلوغرام من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، ضبط حراس السواحل 31,3 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من عين تموشنت وتلمسان، وأحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لـ 16 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالغزوات.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني 67 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بوهران.