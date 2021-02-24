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تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية و5 قنابل تقليدية الصنع بـ4 ولايات

الوطني
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تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية و5 قنابل تقليدية الصنع بـ4 ولايات
بقلم نسرين محفوف

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 فيفري 2021، عديد العمليات.

حيث كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من البويرة والمسيلة وسكيكدة وباتنة مخبأ للجماعات الإرهابية و5 قنابل تقليدية الصنع.

في سياق آخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 212 شخصا من بينهم (22) مغاربة.

وكانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران ومستغانم وعين تموشنت وتلمسان والشلف وعنابة والطارف وسكيكدة.

فيما تم توقيف 56 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وسعيدة وأدرار وورقلة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=963750

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