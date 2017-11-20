تدمير ورشتين لصناعة المتفجرات وتوقيف عنصر دعم بجيجل

دمرت مفرزة للجيش الوطني أمس الأحد، بتاكسانة، ولاية جيجل ورشتين لصناعة المتفجرات تحتويان على أسلحة ومعدات تفجير.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه تم توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بنفس الولاية.

مضيف أن الورشتين تحتويان على 10 بنادق صيد وبندقية تكرارية وبندقية مضخية، بالإضافة إلى 22 قنبلة.

وكذا 411 مقذوف و269 طلقة من مختلف العيارات ومعدات تفجير وعدد كبير من قطع غيار الأسلحة النارية.

من جهتها أوقفت مفارز للجيش بكل من تمنراست وبرج باجي مختار منقبين عن الذهب ومعدات التنقيب والتفجير.

وضبطت ثلاث مركبات رباعية الدفع وثلاث دراجات نارية و840 لتر من الوقود

في حين أحبط حراس الحدود بتبسة محاولة إدخال كمية كبيرة من الذخيرة تقدر بـ9 آلاف طلقة.

كما أوقف حراس السواحل بوهران ومستغانم 35 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وأدرار و ورقلة وتلمسان.