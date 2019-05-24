تدمير 11 مخبأ للإرهابيين في عين الدفلى

كشفت ودمرت مفرزة للجيش، أمس الخميس، بعين الدفلى، 11 مخبأ للإرهابيين،تحوي أربع قنابل يدوية ومنظار وهاتفين نقالين ومواد غذائية وأغراض أخرى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب 5941 لترا ، من الوقود وحجزت مركبة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف .

في حين ضبط حرس السواحل بتلمسان، 35.5 كيلوغراما من الكيف المعالج.

وفي سياق متصل، تمكن عناصر الدرك الوطني بكل من تيارت وتبسة، من حجز بندقية صيد و 4075 خرطوشة من مختلف العيارات.

ومن جهة أخرى، أحبط حرس السواحل بكل من عنابة وسكيكدة، محاولات هجرة غير شرعية لـ34 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بتيارت وتلمسان ، 12 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.