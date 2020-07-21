تدمير 11 مخبأ للجماعات الإرهابية و6 قنابل تقليدية في عين الدفلى والمدية

كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، 11 مخبأ للجماعات الإرهابية و6 قنابل تقليدية الصنع إثر عمليات بحث وتمشيط بعين الدفلى والمدية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، تم خلال ذات العمليات، العثور على مواد غذائية وأدوية.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة، أوقفت مفارز للجيش، 8 أشخاص، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار.

وضبطت ذات المفارز، مركبة رباعية الدفع و3 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط، تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين حجزت مفرزة ، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، 12120 وحدة من الألعاب النارية بورقلة.

كما أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ12 شخصا، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بوهران بالناحية العسكرية الثانية.