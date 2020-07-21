تدمير 11 مخبأ للجماعات الإرهابية و6 قنابل تقليدية في عين الدفلى والمدية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
تدمير 11 مخبأ للجماعات الإرهابية و6 قنابل تقليدية في عين الدفلى والمدية
بقلم نادية بن طاهر

كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، 11 مخبأ للجماعات الإرهابية و6 قنابل تقليدية الصنع إثر عمليات بحث وتمشيط بعين الدفلى والمدية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، تم خلال ذات العمليات، العثور على مواد غذائية وأدوية.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة، أوقفت مفارز للجيش، 8 أشخاص، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار.

وضبطت ذات المفارز، مركبة رباعية الدفع و3 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط، تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين حجزت مفرزة ، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، 12120 وحدة من الألعاب النارية بورقلة.

كما أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ12 شخصا، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بوهران بالناحية العسكرية الثانية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=857045

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com