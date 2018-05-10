تدمير 12 كازمة و 23 قنبلة تقليدية الصنع في 4 ولايات

تمكّنت مفارز للجيش الوطني الشّعبي، أمس الأربعاء، بكلّ من تبسة باتنة، المدية وسكيكدة، من كشف وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين.

و 23 قنبلة تقليدية الصّنع ومعدّات تفجير ومواد غذائية وأغراض أخرى، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم لخميس.

وأفاد ذات البيان، أنّ مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي أوقفت بكل من عين قزام وبرج باجي مختار”ثلاثة تجار مخدرات.

بالإضافة إلى وسبعة مهربين وضبطت 20 كيلوغرام من الكيف المعالج و 1970 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى أربع مركبات رباعية الدفع و 7,5 طن من المواد الغذائية و 12 مولدا كهربائيا و 12 مطرقة ضغط”.

من جهة أخرى, أوقفت عناصر الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 6 تجار مخدرات.

وحجزت 56 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من بجاية وتلمسان. في حين أوقفت مفرزة أخرى بورقلة تاجر مخدرات بحوزته 8600 قرص مهلوس.