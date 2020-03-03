تدمير 12 مخبأ للإرهاب في أريس بولاية باتنة

دمرت مفرزة الجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، 12 مخبأ للإرهابيين تحتوي على مواد غذائية وأفرشة بجبل أحمر خدو بلدية أريس بباتنة.

وتحتوي المخابئ على على مواد غذائية وأفرشة، بالإضافة إلى 6 قنابل تقليدية الصنع.

بينما كشفت ودمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع، وذلك خلال عملية البحث والتفتيش المتواصلة بمنطقة واد عيواج، بولاية المدية

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، 15 شخصا وضبطت 3 مولدات كهربائية.

بالإضافة إلى 3 مطارق ضغط وجهاز واحد كشف عن المعادن، بالإضافة إلى مركبتين رباعيتي الدفع وبندقية صيد.

فيما كشف عناصر الدرك الوطني بالمعالمة، مسدسين آليين وقنبلتين يدويتين و579 طلقة من مختلف العيارات.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بغليزان تاجر مخدرات وحجزت 3,3 كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبة سياحية.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 570 قرص مهلوس ببسكرة.