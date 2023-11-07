تدمير 15 آلية عسكرية صهيونية كليا او جزئيا خلال أخر 24 ساعة

أعلنت كتائب المقاومة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير 15 آلية عسكرية كليا أو جزئيا على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون.

وأضافت كتائب القسام في بيانها، أنها قامت بدك القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون وخاضت اشتباكات مع قوات العدو في مختلف محاور القتال.

وجاء في بيان المقاومة:

“تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة بعون الله من تدمير 15 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون”