تدمير 15 قنبلة وحجز 15 قنطار “زطلة” قادمة من المغرب

دمّر الجيش الوطني الشعبي، 15 قنبلة تقليدية الصنع، وتوقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من عين الدفلى وجيجل.

ومن جهة ثانية، أوقفت مفارز بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 29 بارون مخدرات.

وحجزت المفرزة بعمليات متفرقة، كميات من الكيف المعالج تُقدر بـ15 قنطار و60 كلغ حاولت مجموعات إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وأوقفت مفارز أخرى خلال عمليات متفرقة بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 20 بارون مخدرات وضبطت 15 قنطار و29 كلغ مخدرات.

فيما تم توقيف 9 تجار مخدرات وحجز 31 كلغ من نفس المادة و35420 قرص مهلوس بعمليات مختلفة.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، 205 شخصا.

وحجزت 6 مركبات و210 مولدا كهربائيا و104 مطارق ضغط ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل بعمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 125 كيس من خليط خام الذهب والحجارة، بينما تم توقيف 11 شخصا وحجز 5495 علبة من مادة التبغ.

بالإضافة إلى 48000 وحدة من المواد شبه الصيدلانية، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من ورقلة والوادي والشلف.

وأحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ17285 لتر بكل من تبسة والطارف ،وسوق أهراس وبرج باجي مختار.

فيما تم توقيف 129 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إن أمناس والأغواط وإن صالح،وبسكرة والوادي وتيارت والبيض.