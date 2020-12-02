تدمير 16 مخبأ للإرهاب وقنبلة تقليدية بـ3 ولايات

تمكنت وحدات ومفارز الجيش، من تدمير 16 مخبأ للجماعات الإرهابية والقضاء على 3 إرهابيين، خلال الفترة الممتدة من 25 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2020.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، كشفت ودمرت مفارز للجيش 16 مخبأ للجماعات الإرهابية، وقنبلة تقليدية الصنع، بكل من جيجل وسكيكدة وبرج بوعريريج.

وضبطت المفارز، كمية من الذخيرة ومواد غذائية وأغطية وأغراض أخرى.

كما قضت مفرزة للجيش أمس الثلاثاء، على 3 إرهابيين، خلال عملية تمشيط بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر بجيجل.

وضبطت المفارز، 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و5 مخازن ذخيرة مملوءة وقنبلة يدوية، وكميات معتبرة من الذخيرة وأغراض أخرى.