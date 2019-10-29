تدمير 19 مخبأ للإرهابيين ببومڤـر في باتنة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، 19 مخبأ للإرهابيين، و6 قنابل تقليدية الصنع، وأغراض مختلفة، ببلدية بومڤـر، في باتنة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني تاجر مخدرات بالشلف.

وحجزت ذات العناصر، 50 كيلوغراما من الكيف المعالج.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني، 5 تجار مخدرات، بكل من أم البواقي وسوق أهراس، كانوا على متن أربع مركبات محملة بـ 6672 قرص مهلوس.

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 17 شخصا، وضبطت 57 مولدا كهربائيا و26 مطرقة ضغط، بكل من جانت، عين قزام وبرج باجي مختار.

كما تم ضبط 5 أجهزة كشف عن المعادن، و1700 غرام من مادة TNT و12 كبسولة و10 أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب.

فيما تم توقيف 13 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست، وتيارت.

من جهة أخرى، تمكنت وحدة للبحث والإنقاذ التابعة للقوات البحرية، من إنقاذ 21 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسية مغربية، بعد غرق القارب الذي كان يقلهم قبالة مرسى بن مهيدي، بتلمسان.

فيما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 87 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من سكيكدة، مستغانم ووهران.