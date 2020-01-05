تدمير 20 مخبأ للإرهاب و20 قنبلة تقليدية بواد الدخيل في سكيكدة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، 20 مخبأ للجماعات الإرهابية و20 قنبلة تقليدية الصنع، بمنطقة واد الدخيل، في سكيكدة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، كشفت مفارز الجيش، 250 كيلوغرام من مادة الأمونيترات بالإضافة إلى مواد غذائية وألبسة وأفرشة وأغراض أخرى مختلفة، تبعا لعملية البحث والتمشيط بمنطقة واد الدخيل، ببلدية وادي الزهور في سكيكدة.

وفي نفس السياق، كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش، 4 مخابئ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع ومواد غذائية وأغراض أخرى، إثر عملية بحث وتمشيط بغابة تاغزوت أحسن، بلدية مسلمون بتيبازة.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش، 22 شخصا، خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، وجانت.

وضبطت مفارز الجيش، شاحنة ومركبة رباعية الدفع و35 مولد كهربائي و27 مطرقة ضغط وأغراض أخرى.

وفي سياق آخر، أوقفت مفرزة للجيش، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، تاجري مخدرات بغرداية، وضبطت 1,135 كيلوغرام من مادة الكوكايين و63100 قرص مهلوس.

فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، تاجري مخدرات بأم البواقي، وجدت بحوزتهما 614 قرص مهلوس.

ومن جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 46 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران ومستغانم وسكيكدة.