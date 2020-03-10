تدمير 3 قنابل تقليدية الصنع بواد أڨرڨور في تيزي وزو

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، 3 قنابل تقليدية الصنع، بمنطقة واد أڨرڨور، ببلدية ذراع الميزان في تيزي وزو.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، حجزت مفرزة أخرى للجيش، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة و30 طلقة، كانت مخبأة على متن مركبة لكل الميادين، قرب الشريط الحدودي بإن أمناس.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 25 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار.

وحجزت ذات المفارز، 3 أجهزة كشف عن المعادن ومولدين كهربائيين، ومطرقة ضغط.

بالإضافة إلى مركبة لكل الميادين، و1000 لتر من الوقود الموجهة للتهريب.

فيما تم توقيف 15 مهاجر غير شرعيا من جنسيات مختلفة، في تلمسان، يضيف البيان.