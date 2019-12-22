تدمير 3 قنابل وتوقيف شخصين والقضاء على آخر بالجلفة وجانت

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، 3 قنابل تقليدية الصنع، إثر عملية بحث وتمشيط ببلدية عمورة، بالجلفة.

وحسب بيان لوزاة الدافع الوطني، اليوم الأحد، أوقفت مفرزة أخرى شخصين وقضت على شخص ثالث كانوا على متن مركبة رباعية الدفع، وذلك بعد رفضهم الامتثال لأمر التوقف ومحاولتهم الفرار، إثر كمين بمنطقة عرق آدمر بجانت.

ومكنت هذه العملية من ضبط 5 أكياس من خليط الذهب والحجارة.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني 3 أشخاص بحوزتهم بندقيتي صيد وبندقية مضخية بالمسيلة.

كما تم توقيف شخص ضُبط لديه 1292 وحدة من مادة التبغ ببسكرة.

ومن جهة أخرى، تم توقيف 16 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بجانت.