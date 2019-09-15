تدمير 3 قنابل وكشف مخبأ للأسلحة وآخر للإرهابيين بالبويرة والمدية

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقية رشاشة من نوع “FM” بالجباحية، في البويرة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، وجدت مفرزة الجيش بالمخبأ، 4 بنادق صيد وبندقية تكرارية وقنبلة يدوية ، و233 طلقة من مختلف العيارات.

وفي نفس السياق، كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي، 3 قنابل تقليدية الصنع ومخبأ للإرهابيين يحتوى على مواد متفجرة وأغراض مختلفة، بالمدية.

فيما أوقفت مفرزة أخرى عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس، يضيف البيان.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، شخصا، بحوزته بندقية تقليدية الصنع و كيلوغرامين من مادة البارود، بباتنة.