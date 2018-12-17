تدمير 3 مخابئ للإرهابيين بباتنة وحجز مواد كيميائية تستعمل في صناعة المتفجرات

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، 3 مخابئ للإرهابيين بباتنة.

وحجزت على إثر العملية، 4 بنادق تقليدية الصنع، ومواد كيميائية تستعمل في صناعة المتفجرات.

وفي نفس السياق أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة.

كما استطاعت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، حجز 43,5 قنطار من أوراق التبغ، وشاحنتين.

وأوقفت مهربين إثنين، بكل من الوادي وبسكرة.

كما ضبط حراس الحدود، إثر دورية بحث وتفتيش، 27 كيلوغرام من الكيف المعالج، بتندوف.

أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة وحماية الحدود، أوقفت مفارز الأمن 12 منقبا عن الذهب بكل من جانت وعين قزام.

وضبطت 3 مركبات رباعية الدفع، و5.3 طن من المواد الغذائية، و4 مولدات كهربائية، ومعدات أخرى للتنقيب عن الذهب.

وفي سياق آخر، تم توقيف 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من تلمسان وتمنراست.