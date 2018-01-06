تدمير 3 مخابئ للإرهابيين بباتنة

كشف ودمر عناصر الجيش أمس الجمعة، 3 مخابئ للإرهابيين، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت.

وأضاف ذات البيان ، أن عناصر الجيش عثرت داخل المخابئ على ألبسة ومواد غذائية.

وفي سياق آخر، أوقف عناصر الجيش بتمنراست 3 أشخاص وأسفرت العملية عن حجز مركبة و 660 لتر من الوقود

و3 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى مولد مولد كهربائي، و جهاز إتصال.

كما تمكنت عناصر أخرى للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 30 منقبا عن الذهب من جنسيات مختلفة.

وضبطت 5 أجهزة كشف عن المعادن، 3 مولدات كهربائية، مطرقتين ضاغطتين ومركبتين.

من جهة أخرى، قام عناصر الدرك ببرج بوعريريج بتوقيف 5 أشخاص، وأسفرت العملية عن حجز 36.5 كلغ من المخدرات.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بعلي منجلي بقسنطينة، شخص بحوزته 96 قرص مهلوس.

فيما تم توقيف 7 مهاجرين غير شرعين من جنسيات مختلفة، بكل من ورقلة و غرداية.