تدمير 3 مخابئ للإرهاب.. وحجز قرابة 12 قنطار زطلة في ظرف أسبوع

حققت وحدات ومفارز الجيش، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 أوت الجاري، نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقوات الجيش.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، كشفت ودمرت مفارز للجيش 3 مخابئ للجماعات الإرهابية و5 قنابل تقليدية الصنع، ومواد متفجرة وأغراض أخرى إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من بومرداس والشلف والمدية.

كما حجزت مفرزة للجيش، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ10 قناطير بمنطقة عرڨ إيقيدي بولاية أدرار.

في حين أوقفت مفارز مشتركة للجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والجمارك 5 تجار مخدرات بحوزتهم 191,6 كيلوغرام من الكيف المعالج خلال عمليات مختلفة بكل من النعامة والجزائر وعين الدفلى.

وفي ذات السياق، أوقفت مفارز للجيش ومصالح الدرك الوطني 7 تجار مخدرات بحوزتهم 10300 قرص مهلوس بكل من قسنطينة وتبسة والوادي وعين أمناس.

فيما تم توقيف 4 مهربين بحوزتهم 20 قنطار من مادة التبغ بالوادي وقسنطينة.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار، أوقفت مفارز مشتركة للجيش9 أشخاص، وحجزت شاحنة ومركبتين رباعيتي الدفع و610 كيلوغرام من مادة النحاس.

بالإضافة إلى 35 مولدا كهربائيا و19 مطرقة ضغط، وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

فيما تم توقيف مهرب كان على متن شاحنة مُحملة بـ49728 وحدة من الألعاب النارية بورڨلة.

كما تم حجز 3677 لتر من الوقود الموجه للتهريب، بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وتندوف.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 132 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تلمسان وعين تموشنت والشلف وسكيكدة وعنابة والطارف.

في حين تم توقيف 28 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتمنراست وسوق أهراس والبيض، يضيف البيان.