تدمير 3 مخابئ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية بالمدية وبومرداس

كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، 3 مخابئ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع، خلال عمليات بحث وتمشيط بالمدية وبومرداس.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، عثرت مفرزة أخرى للجيش، على مسدسين آليين وكمية من الذخيرة بالجلفة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني ببريكة في باتنة، 3 تجار مخدرات.

وحجزت ذات المصالح 50000 قرص مهلوس ومبلغ مالي يقدر بـ20 مليون سنتيم.

فيما حجزت مفرزة أخرى للجيش، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، مركبتين رباعيتي الدفع محملتين بـ55860 قرص مهلوس و40000 علبة سجائر، بورقلة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش ، 43 شخصا، بكل من جانت وتمنراست.

وضبطت المفارز، 52 مولدا كهربائيا و42 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن، ومعدات مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

فيما أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية، لـ7 أشخاص، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعنابة.