تدمير 4 قنابل في الجلفة وسوق أهراس

كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 4 قنابل تقليدية الصنع بكل من الجلفة وسوق أهراس.

وأوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة، شخصا وحجزت 27 كيلوغراما من المواد المتفجرة، 145 مترا من الفتيل الصاعق.

بالإضافة إلى بطاريات، هواتف نقالة وأسلاك كهربائية.

وضبط حرس الحدود بتلمسان، كمية من الكيف المعالج تقدر بـ101 كيلوغرام.

وحجز الدرك الوطني بكل من تيارت، وبشار، بندقيتي صيد بدون وثائق ومنظار ميدان.

في نفس السياق حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وتمنراست والوادي، سيارة رباعية الدفع.

بالإضافة إلى 13 قنطارا و75 كيلوغراما من المواد الغذائية، و1200 لتر من الوقود و131 هاتف نقال.

من جهة أخرى أوقف عناصر حرس السواحل بالقالة، غطاسين وحجزت أدوات لصيد المرجان.