تدمير 4 مخابئ للإرهابيين بباتنة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، 4 مخابئ للإرهابيين، إثر عملية بحث وتمشيط ببلدية لارباع، ولاية باتنة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش تاجري مخدرات وضبطت 89 كغ و375 غرام من الكيف المعالج بالبليدة.

في حين أوقفت مفرزة أخرى تاجر مخدرات بحوزته 2550 قرص مهلوس بالوادي.

كما ضبط حرس السواحل بوهران، 35 كغ من الكيف المعالج.

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز مشتركة للجيش بتمنراست، 19 شخصا، وضبطت 8 مولدات كهربائية و6 مطارق ضغط.

وأحبط حرس السواحل وعناصر الدرك محاولات هجرة غير شرعية لـ81 شخصا، كانوا بقوارب تقليدية الصنع بتنس، عين تموشنت، وهران، والطارف.