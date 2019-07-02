تدمير 4 مخابئ للجماعات الإرهابية وتوقيف عنصر دعم بكل من باتنة وخنشلة

كشفت دمرت مفرزة للجيش الشعبي الوطني، أمس الإثنين، بولاية باتنة، أربعة مخابئ للجماعات الإرهابية وثلاث قنابل تقليدية الصنع،

وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل الشلعلع، حسب ما كشف عنه بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء.

في حين أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة، يضيف المصدر .

في حين ومواصلة للعملية المنفذة بورقلة، يوم 27 جوان 2019، والتي مكنت من توقيف 03 تجار مخدرات وحجز 352 كيلوغرام من الكيف المعالج،

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و300 طلقة وستة مخازن ذخيرة إثر مداهمة منزل أحد المجرمين الموقوفين.