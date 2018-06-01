تدمير 6 “كازمات” للإرهاب في البويرة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، إثر عملية بحث وتفتيش، من تدمير 6 مخابئ للإرهابيين في البويرة.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، ضبطت مفارز الجيش الوطني الشعبي، 6.8 طن من المواد الغدائية بكل من عين قزام وجانت.

وأحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود محاولات تهريب 11670 لتر من الوقود بكل من تبسة، الطارف وسوق أهراس.

فيما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتلمسان، كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 21 كلغ، كما تم توقيف شخصين بوهران بحوزتهما 320 قرصا مهلوسا.

من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 36 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية وورقلة، وفقا لذات البيان.