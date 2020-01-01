تدمير 6 مخابئ للإرهاب بها 8 قنابل تقليدية بواد الدخيل في سكيكدة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، 6 مخابئ للجماعات الإرهابية، تبعا لعملية البحث والتمشيط التي لا تزال متواصلة بمنطقة واد الدخيل، بسكيكدة.

وتحتوي تلك المخابئ على 8 قنابل تقليدية الصنع و15 هاتف محمول، بالإضافة إلى ألبسة وأفرشة وأغراض أخرى مختلفة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش، 17 شخصا، خلال عمليات متفرقة بكل من جانت وبرج باجي مختار.

وضبطت ذات العناصر، 7 مركبات رباعية الدفع، و18 مطرقة ضغط و17 مولد كهربائي وجهاز كشف عن المعادن و25 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية.

وفي سياق آخر، حجز حرس السواحل، 29,75 كيلوغرام من الكيف المعالج ببجاية.

فيما أوقفت مفرزة للجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بباتنة، تاجر مخدرات، وحجزت 4,78 كيلوغرام من نفس المادة.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني، 4 أشخاص، بكل من وهران وتبسة، وجدت بحوزتهم 615 قرص مهلوس و14000 علبة سجائر.

ومن جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بتلمسان.

وفي نفس السياق، تم توقيف 45 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان، يضيف البيان.