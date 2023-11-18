تدمير 60 % من الوحدات السكنية في قطاع غزة وخروج 25 مستشفى عن الخدمة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن عدد الوحدات السكنية التي تم تدميرها كليا بلغ 43ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 225 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي. اي مايعادل حوالي 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم كلي وغير صالح للسكن وهدم جزئي.

المقرارت الحكومية المدمرة

وبلغت عدد المقرات الحكومية المدمرة 95 مقراً حكومياً، و260 مدرسة منها 64 مدرسة خرجت عن الخدمة، وكان آخر مجازر المدارس هي مجزرة مدرسة الفاخورة التي راح ضحيتها أكثر من 200 شهيد وجريح.

المساجد المدمرة

فيما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً 77 مسجداً، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً جزئياً 165 مسجداً، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.

أما بالنسبة للمستشفيات وتهديد الطواقم الطبية

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي المؤتمر الصحفي اليومي عن خروج 25 مستشفى و52 مركزاً صحياً عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي. بالإضافة إى إستهداف 55 سيارة إسعاف.

وكان الإحتلال الصهيوني قد قصف أمس مستشفى الوفاء لرعاية المسنين في مدينة الزهراء، والتي تعتني وتضم أكثر من 60 مسناً ومسنةً. حيث إستشهد مدير المستشفى د. مدحت محيسن،

كما إحتل الصهاينة مجمع الشفاء الطبي منذ أيام وحولوه إلى ثكنة عسكرية وسجن كبير ومقبرة جماعية.

وقام صباح اليوم بطرد أكثر من 500 مريض وجريح أنهكهم الجوع والعطش والألم، وأجبرهم على إخلاء مجمع الشفاء الطبي قسراً وتحت تهديد السلاح والقتل لكي يلاقوا مصيرهم في الشوارع وهم في أمسّ الحاجة إلى الرعاية الصحية والطبية الفائقة لاسيما أن غالبيتهم من أصحاب الحالات الخطيرة.

ويتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع من كانوا في مجمع الشفاء الطبي من مرضى وجرحى وأطفال خُدَّج وطواقم طبية. وعن احتلاله لمجمع الشفاء الطبي وتدميره وتخريبه وتحويله إلى ثكنة عسكرية ومركزاً للتحقيق والقتل وتحويله إلى مقبرة جماعية.

كما تتحمل أيضاً المؤسسات والمنظمات الدولية مسؤولية الإهمال والتقصير وضعف المتابعة والتنسيق في إطار حماية المستشفيات والمراكز الصحية.