تدمير 7 مخابئ للإرهاب وحجز قنطار كيف قادم من المغرب

تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عملية بحث وتفتيش ببومرداس من كشف وتدمير 7 مخابئ للجماعات الإرهابية.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 30 أوت إلى 05 سبتمبر 2023، تحتوي المخابئ على 10 قنابل يدوية دفاعية و4 قنابل تقليدية الصنع.

بالإضافة إلى منظار ميدان وكمية من المواد المتفجرة وأغراض أخرى.

وفي نفس السياق، تم توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 21 تاجر مخدرات.

وأحبطت محاولات إدخال قنطار و29 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 115284 قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 284 شخصا، بكل من تمنراست وإن ﭭزام وبرج باجي مختار وعين صالح وإن أمناس.

وضبطت 22 مركبة و214 مولدا كهربائيا و125 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن و5,85 طن من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 17 شخصا آخر وضبط 15 بندقية صيد و37 قنطار من مادة التبغ و362 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ8945 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 46 شخصا. كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 99 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.